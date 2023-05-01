В течение дня враг нанес 13 авиаударов и совершил 13 обстрелов из РСЗО, — Генштаб
В течение дня, 1 мая, враг нанес 13 авиаударов и совершил 13 обстрелов из РСЗО. Кроме того, россияне выпустили 19 ракет типа Х-101 и Х-555, ВСУ уничтожили 15 из них
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .
В результате ударов были разрушены и повреждены жилые многоэтажки, частные жилые дома, школы, больницы, детские сады и другая гражданская инфраструктура.
ВСУ за день нанесли 4 удара по районам скопления противника и уничтожили 2 склада боеприпасов
Авиация ВСУ за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава противника.
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 1 состав горюче-смазочных материалов врага.
Силы обороны отразили более 30 атак противника на 4 самых горячих направлениях
Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – в течение суток было отражено более 30 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенное количество войск в приграничных с Украиной районах РФ. В течение суток враг нанес авиационный удар управляемыми бомбами по населенному пункту Лизуновка Черниговской области, погиб ребенок. Кроме того, произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Леоновка, Красный Хутор, Гремяч, Новгород-Северский Черниговской области; Середина-Буда, Шостка, Ходыно, Искрисковщина, Волфино, и Садки Сумской области, а также Уды, Гоптовка, Стрелка и Домашнее Харьковской области.
В других направлениях ситуация такова:
- В Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Фиголовка, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Купянск, Крахмальное, Берестовое Харьковской области.
- В Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского и Белогоровки. Нанес авиационный удар по населенным пунктам Белогоровка, Григоровка и Спирно. Артиллерийские обстрелы противника подверглись Макеевка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.
- На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Предтечино. Нанес авиаудар по Бахмуту и Белой Горе. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Дилиевка и Южное Донецкой области.
- На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар по Авдеевке. Совершил обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Первомайское и Карловка Донецкой области.
- На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеские обстрелы подверглась также Георгиевка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Богоявленко, Новоукраинка Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В течение суток враг обстрелял Времивку, Новоселку, Новополье Донецкой области; Малиновку, Гуляйполе, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку и Зеленый Гай Запорожской области, а также Ивановское, Казацкое, Осокоровку, Золотую Балку, Качкаровку, Берислав, Веселое, Одрадокаменку, Тягинку, Белозерку, Кизомис.
В понедельник, 1 мая, россияне обстреляли образовательное учреждение Новгород-Северского района Черниговщины. В результате обстрела погиб ребенок, а также ранены.
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