Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

В результате ударов были разрушены и повреждены жилые многоэтажки, частные жилые дома, школы, больницы, детские сады и другая гражданская инфраструктура.

ВСУ за день нанесли 4 удара по районам скопления противника и уничтожили 2 склада боеприпасов

Авиация ВСУ за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава противника.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 1 состав горюче-смазочных материалов врага.

Силы обороны отразили более 30 атак противника на 4 самых горячих направлениях

Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – в течение суток было отражено более 30 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенное количество войск в приграничных с Украиной районах РФ. В течение суток враг нанес авиационный удар управляемыми бомбами по населенному пункту Лизуновка Черниговской области, погиб ребенок. Кроме того, произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Леоновка, Красный Хутор, Гремяч, Новгород-Северский Черниговской области; Середина-Буда, Шостка, Ходыно, Искрисковщина, Волфино, и Садки Сумской области, а также Уды, Гоптовка, Стрелка и Домашнее Харьковской области.

В других направлениях ситуация такова:

В Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Фиголовка, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Купянск, Крахмальное, Берестовое Харьковской области.

враг наступательных действий не проводил. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Фиголовка, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Купянск, Крахмальное, Берестовое Харьковской области. В Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского и Белогоровки. Нанес авиационный удар по населенным пунктам Белогоровка, Григоровка и Спирно. Артиллерийские обстрелы противника подверглись Макеевка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.

противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского и Белогоровки. Нанес авиационный удар по населенным пунктам Белогоровка, Григоровка и Спирно. Артиллерийские обстрелы противника подверглись Макеевка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Предтечино. Нанес авиаудар по Бахмуту и Белой Горе. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Дилиевка и Южное Донецкой области.

враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Предтечино. Нанес авиаудар по Бахмуту и Белой Горе. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Дилиевка и Южное Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар по Авдеевке. Совершил обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Первомайское и Карловка Донецкой области.

противник вел наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар по Авдеевке. Совершил обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Первомайское и Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеские обстрелы подверглась также Георгиевка Донецкой области.

противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеские обстрелы подверглась также Георгиевка Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Богоявленко, Новоукраинка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В течение суток враг обстрелял Времивку, Новоселку, Новополье Донецкой области; Малиновку, Гуляйполе, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку и Зеленый Гай Запорожской области, а также Ивановское, Казацкое, Осокоровку, Золотую Балку, Качкаровку, Берислав, Веселое, Одрадокаменку, Тягинку, Белозерку, Кизомис.

В понедельник, 1 мая, россияне обстреляли образовательное учреждение Новгород-Северского района Черниговщины. В результате обстрела погиб ребенок, а также ранены.