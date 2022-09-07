В течение дня возможны звуки взрывов: в Киевской области проводят обучение саперов

Об этом сообщила Киевская областная государственная администрация в телеграме.

"Сегодня, 7 сентября, на территории Вышгородского района проводятся учения саперов. В планах мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых громадах Киевской области в течение дня возможны звуки взрывов. Сохраняйте спокойствие!" - пишет КОГА.

Сегодня, 7 сентября , в Борисполе Киевской области на территории одного из предприятий произошел пожар, пострадавших нет.

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