В течение дня возможны звуки взрывов: в Киевской области проводят обучение саперов
Сегодня, 7 сентября, в Вышгородском районе проводится обучение саперов, во время которого планируется ликвидация взрывоопасных предметов. Жители могут слышать взрывы
Об этом сообщила Киевская областная государственная администрация в телеграме.
"Сегодня, 7 сентября, на территории Вышгородского района проводятся учения саперов. В планах мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых громадах Киевской области в течение дня возможны звуки взрывов. Сохраняйте спокойствие!" - пишет КОГА.
- Сегодня, 7 сентября , в Борисполе Киевской области на территории одного из предприятий произошел пожар, пострадавших нет.
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