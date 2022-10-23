В течение дня в Сумской области электричество будут выключать без предупреждения
По состоянию на 9:30 в Сумской области нет аварийных отключений, однако в течение дня отключения могут быть без предупреждений
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Энергетики предупреждают: в течение дня будут выключать без предупреждений заранее. Подготовьтесь к этому, пожалуйста: зарядите гаджеты, приготовьте еду и т.д. Также помним: наше ответственное потребление и экономия уменьшают риски отключения электроэнергии для всех!", - написал Живицкий. .
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