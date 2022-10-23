В течение дня в Сумской области электричество будут выключать без предупреждения

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Энергетики предупреждают: в течение дня будут выключать без предупреждений заранее. Подготовьтесь к этому, пожалуйста: зарядите гаджеты, приготовьте еду и т.д. Также помним: наше ответственное потребление и экономия уменьшают риски отключения электроэнергии для всех!", - написал Живицкий. .

Напомним, вчера 22 октября, сообщалось , что в результате массированных ударов РФ полтора миллиона абонентов Украины осталось без света

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb