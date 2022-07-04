В течение дня россияне выпустили по Сумщине более 230 мин и снарядов
В течение воскресенья, 3 июля, захватчики выпустили по общинам Сумщины более 230 мин и снарядов, есть раненые
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Сегодня Россия снова использовала запрещенное оружие на Сумщине. В течение дня россияне выпустили более 230 мин и снарядов разного калибра. Пострадали пять общин: Зноб-Новгородская, Новослободская, Великописаревская, Белопольская, Хотинская", - написал глава области.
По его словам, около 10 утра начался массовый обстрел по Зноб-Новгородской общине с использованием фосфорных и флешетных снарядов калибра 120, 152 мм. В общей сложности 120 выстрелов (приходов). Сгорел один автомобиль. Приблизительно в то же время произошел обстрел в Новослободской общине, повреждены два частных дома, остановка общественного транспорта и линия электропередач.
Живицкий сообщил, что около 13 часов в направлении г. Белополье с территории РФ было 10 приходов из артиллерийской установки, после этого - еще огонь из миномета. Одновременно также обстреливали Хотинское общество, 30 прилетов. А с шестнадцати часов было еще 20 мин.
По словам главы ОВА, около 19.00 на окраине Великой Писаревки вражеский беспилотник сбросил боеприпас. В 20 часов россияне обстреляли помещение Атинского психоневрологического интерната.
"Вспыхнул пожар в столовой заведения, разрушен админкорпус и общежитие.
Как минимум три человека пострадали - это пациенты учреждения, которые сейчас находятся в больнице", - добавил Живицкий.
- 2 июля в Сумской области граждане почувствовали 31 "прилет" от российского агрессора.
- Утром 3 июля мы сообщали , что российские захватчики обстреляли из минометов Шалыгинскую общину в Сумской области.
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