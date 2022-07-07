В течение дня россияне обстреляли общины Сумщины из "градов", минометов и беспилотников
6 июля оккупанты совершили ряд обстрелов по районам Сумской области, разрушена инфраструктура
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"В течение дня враг несколько раз совершал обстрел по Миропольскому, Краснопольскому и Хотинскому общинам. Россияне вели минометный огонь, запускали ракеты с БМ21, сбрасывали взрывчатки с беспилотников", - сказал он.
По его словам, по Юнаковской общине россияне открывали огонь из пулеметов и разного стрелкового оружия. По Шалыгинскому обществу ударили четырьмя ракетами. Также враг обстрелял из минометов Эсманскую общину.
"В результате артобстрелов из ствольной артиллерии и ракетных систем залпового огня по Новослободской и Белопольской общинах в одном из сел на пограничные выбиты стекла в админздании, выбиты стекла и иссечены осколками фасад филиала учебного заведения и пробита кирпичная стена.
- Российский агрессор в сутки, 5 июля, обстрелял 5 пограничных общин Сумской области.
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