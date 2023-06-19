В течение дня россияне нанесли 33 удара по приграничной Сумщине: есть погибшие

Об этом сообщает Сумская ОВА.

"В течение дня россияне совершили 33 обстрела пограничья. Зафиксировано 223 взрыва. Обстрелы подверглись обстрелам Николаевская, Миропольская, Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Ворожбянская, Юнаковская, Эсманская, Середино-Будская, Глуховская, Новописомская,

Середино-Будская община: россияне совершили 6 обстрелов из артиллерии, 5 взрывов при обстреле минометом, 3 взрыва из гранатомета АГС и 12 взрывов от средств реактивной системы залпового огня.

Великописаревская община: русские совершили обстрелы из артиллерии, сопровождавшиеся 20 взрывами. Во время одного из артобстрелов две гражданские женщины получили ранения. Одна из них была доставлена в медицинское учреждение с диагнозом осколочное ранение плеча, а другой оказали медицинскую помощь на месте. Кроме того, два частных жилых дома были повреждены в результате обстрела. Также были зарегистрированы обстрелы из минометов (7 взрывов) и гранатомета АГС (15 взрывов).

Белопольская община: в результате российского артобстрела поврежден многоквартирный жилой дом и хозяйственное помещение, автомобиль и телебашню. Погибли 2 человека - отец и сын. Кроме того, были произведены минометные обстрелы, в результате которых произошло 26 взрывов.

Ворожбянская община: враг совершил артиллерийский обстрел, зафиксировано 11 взрывов. В результате одного из обстрелов повреждены два многоквартирных жилых дома.

Хотинская община: зафиксирован сброс 12 мин на общину со стороны врага.

Миропольская община: осуществлен сброс гранат Ф-1 с вражеского БПЛА, что привело к трем взрывам.

Глуховская община: россияне совершили минометный обстрел, приведший к 13 взрывам. В результате одного из них повреждены трансформаторная подстанция и помещение цеха одного из предприятий. Также, в результате другого обстрела, повреждены два многоквартирных жилых дома, гараж, газовая труба бытового газоснабжения, линия электропередачи и автомобиль. Кроме того, был также зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии, в результате которого произошло 15 взрывов.

Новослободская община: 5 мин сбросил враг на территорию общины.