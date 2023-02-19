Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В течение дня захватчики наносили удары по Никопольскому и Синельниковскому районам. В Никопольском обстреливали Никополь, Марганецкую и Мировскую громады. В Синельниковском – Великомихайловское громаду.

В Марганецкой громаде в результате вражеского удара были ранены 70-летний мужчина и 63-летняя женщина. Обоих госпитализировали. Также один из снарядов вызвал пожар в частном доме. Спасатели укротили огонь больше часа.

В Никопольском районе за 19 февраля в результате вражеских обстрелов были повреждены 13 частных домов. Также разрушены несколько хозяйственных сооружений, два автомобиля, трактор и мотоцикл. Повреждены два газопровода.

В обоих районах Днепропетровщины из-за российских обстрелов повреждены линии электропередачи. В частности, в Мировской громаде без света было более 350 домовладений, однако всем им вернули электричество.

"У свободы горькая цена… Но мы выстоим!" - подытожил Лисак.

В ночь на 19 февраля российская армия по артиллерии атаковала Никополь в Днепропетровской области, повреждены жилые дома.