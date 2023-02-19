В течение дня Россия обстреливала Днепропетровщину: два человека ранены, повреждены линии электропередачи
В течение 19 февраля российская армия гатила по двум районам Днепропетровской области, в результате чего были повреждены линии электропередачи и ранены два человека
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В течение дня захватчики наносили удары по Никопольскому и Синельниковскому районам. В Никопольском обстреливали Никополь, Марганецкую и Мировскую громады. В Синельниковском – Великомихайловское громаду.
В Марганецкой громаде в результате вражеского удара были ранены 70-летний мужчина и 63-летняя женщина. Обоих госпитализировали. Также один из снарядов вызвал пожар в частном доме. Спасатели укротили огонь больше часа.
В Никопольском районе за 19 февраля в результате вражеских обстрелов были повреждены 13 частных домов. Также разрушены несколько хозяйственных сооружений, два автомобиля, трактор и мотоцикл. Повреждены два газопровода.
В обоих районах Днепропетровщины из-за российских обстрелов повреждены линии электропередачи. В частности, в Мировской громаде без света было более 350 домовладений, однако всем им вернули электричество.
"У свободы горькая цена… Но мы выстоим!" - подытожил Лисак.
В ночь на 19 февраля российская армия по артиллерии атаковала Никополь в Днепропетровской области, повреждены жилые дома.
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