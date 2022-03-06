В течение дня ПС ВСУ подбили девять самолетов и вертолетов врага
Рекордом отличился украинский морской пехотинец, который в одиночку сбил аж три вертолета окупантов.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ, передает Эспрессо.TV .
Украинские военные авиаторы отмечают, что, кроме героической атаки морского пехотинца, который в одиночку уничтожил 3 вертолета, 1 штурмовик Су-25 и 1 вертолет сбили военнослужащие оперативного командования "Юг", два истребителя-бомбардировщика Су-34 сбили военнослужащие два самолета Су-30 СМ сбили военнослужащие воздушного командования "Юг".
Также противовоздушная оборона сбила БПЛА "Орлан-10" и несколько крылатых ракет, летевших в мирные украинские города.
"В целом по состоянию на 23.00 5 марта потери авиационной техники российских оккупационных войск составляют: 44 самолета и 44 вертолета – идут нога в ногу. Катапультировавшиеся и выжившие вражеских летчиков нашли украинские воины. Им предоставлена медицинская помощь и они уже дают показания за режима перед человечностью!", - рассказал спикер командования ПС ВСУ Юрий Игнат.
Пресс-офицер также отметил работу ударной авиации Воздушных Сил – бомбардировщиков Су-24м и штурмовиков Су-25, совершивших несколько авианалетов на вражеские колонны, нанеся мощные ракетно-бомбовые удары.
- Напомним, за прошедшие сутки ПС ВСУ уничтожили три вражеских самолета и три вертолета.
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