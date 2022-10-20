В течение дня под обстрелами оккупантов оказались 20 населенных пунктов, - Генштаб
За текущие сутки российско-оккупационные войска нанесли три ракетных и двадцать авиационных ударов, совершили до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.
Под огнем россиян оказались около 20 населенных пунктов. В частности, Терны, Бахмут, Угледар и Камышеваха Донецкой области. Оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар с использованием иранских беспилотников по гражданской инфраструктуре. В то же время из 20 дронов украинские военные сбили 15.
Российско-оккупационные войска совершали обстрелы на Сиверском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях.
- Напомним, ВСУ поразили два района сосредоточения российской техники и склады с боеприпасами.
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