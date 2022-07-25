В течение дня по Сумщине было более 30 прилетов, - ОВА

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, около 11:00 россияне обстреляли Хотинскую общину.

"Происходил артиллерийский обстрел с территории РФ - 10 "приходов", - сказал он.

Около 17:00 оккупанты из ствольной артиллерии совершили более 14 "прилетов" по Буринской общине.

"Также россияне били из минометов по Белопольскому обществу - 9 "приходов", - добавил глава области.

Дмитрий Живицкий сообщил, что во всех случаях обошлось без потерь и разрушений.

В Донецкой области 24 июля россияне разрушили две школы, обстреляли детсад, частные дома и хозяйственные постройки.

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