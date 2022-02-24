В течение дня от рук российских оккупантов погибли 57 украинцев, еще 169 получили ранения
На вечер 24 февраля от действий российских войск погибли 57 украинцев. 169 граждан получили ранения
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Общественное .
Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что, несмотря на вторжение РФ, система здравоохранения будет пытаться спасти жизнь каждого украинца. Для этого заведениям приходится перепрофилироваться.
"Сегодня мы предложили тем, кого можно лечить амбулаторно, оставить учреждения здравоохранения, чтобы быть готовыми принимать украинцев, которым нужно будет оказывать медицинскую помощь. Мы сделали это на всей территории вместе с введением военного положения", - подчеркнул Ляшко.
Он отметил, что украинские медицинские работники сейчас работают постоянно. В настоящее время дежурят не только врачи хирургического профиля, но и травматолог и реаниматологи.
"Все на своих рабочих местах: и коммунальных больницах, и в учреждениях, которые находятся в подчинении Минздрава, Национальной академии медицинских наук. Есть сигналы о готовности от определенных частных клиник", - говорит глава Минздрава.
По его словам, для получения необходимых лекарств и оборудования ведомство сотрудничает с фармацевтическими заводами и дистрибьюторами лекарств. В Генеральном штабе есть подразделение медицины, в котором работают и работники Минздрава."Мы постоянно координируемся, помогаем друг другу, чтобы каждый нуждающийся в помощи ее получил", - добавил Ляшко.
- Напомним, РФ захватила аэродром в Гостомеле под Киевом.
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