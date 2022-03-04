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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В течение дня основные усилия оккупантов были сосредоточены на окружении Киева, на Черниговщине перед водным препятствием стоит колонна до 200 единиц техники россиян, - Генштаб

В течение дня основные усилия оккупантов были сосредоточены на окружении Киева, на Черниговщине перед водным препятствием стоит колонна до 200 единиц техники россиян, - Генштаб

4 мартa, 2022 пятница
19:07
война с Россией

Генеральный штаб ВСУ отметил, что сегодня, 4 марта, основные усилия окупантов шли на окружение столицы Украины Киева

Об этом сообщает официальный facebook генштаба.

"Основные усилия кафиров сосредоточивались на окружении Киева и ослаблении сопротивления в блокированных им населенных пунктах. Также оккупанты продолжили нанесение ракетно-бомбовых ударов по населенным пунктам. Применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения объектов критической инфраструктуры и жилищ. продолжают отражение наступления врага, нанесение поражения его наступательной группировкой и удержание определенных рубежей", - говорится в заявлении генштаба.

В ВСУ также отметили ситуацию по другим направлениям Украины:

На Волынском направлении положения наших войск без существенных изменений.

На Северском направлении Чернигов осуществляет героическую оборону. Подразделения оперативной группировки войск удерживают позиции на занятых рубежах.

В районе населенного пункта Михайло-Коцюбинское Черниговской области перед водным препятствием стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы. Мост через реку разрушен.

На Слобожанском направлении подразделения из состава группировки продолжают ведение оборонительных боев, успешно производят огневое поражение противника.

На Приморском направлении оперативная группировка войск осуществляет прикрытие морского побережья и выполняет задания по недопущению оцепления города Николаев.

"Объединенные силы ведут оборонительную операцию по-прежнему, силами двух оперативно-тактических группировок. Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины совершают отражение воздушных ударов противника. Продолжают ведение систематических боевых действий. К настоящему времени российские захватчики уже потеряли 37 самолетов и 37 вертолетов. деморализованный. Местное население всеми способами показывает, россии здесь не рады. Борьба продолжается по всей стране. Вместе победим! Призываем пользоваться только проверенными источниками информации и не поддаваться панике. Враг этого ждет. Слава Украине!", - завершили в отчете генштаба.

  • Напомним, из-за боевых действий в некоторых местах возможны перебои с мобильной связью и интернетом.
  • Украинские операторы отключили связь оккупантам , заблокировав доступ телефонов с российскими номерами в свои сети.

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