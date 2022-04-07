В течение дня оккупанты трижды обстреливали Днепропетровщину, четыре человека погибли

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Имеем три обстрела территории Днепропетровщины в течение дня. Оккупанты ударили по Синельниковскому и Криворожскому районам. Сейчас известно, что четыре человека погибли. Семь получили ранения. Двое граждан пропали без вести", – говорится в сообщении.

Все жертвы – это люди, которых лодками через реку эвакуировали с оккупированной территории Херсонской области. Несколько групп успели перевезти. Затем оккупанты атаковали с воздуха.



Также в Кривом Роге ракета попала в жилой сектор. Один человек пострадал.

"Границы Днепропетровщины надежно защищены. Поэтому российские военные подло бьют по гражданским людям и гражданским объектам с воздуха", - добавил Лукашук.

В ночь на 6 апреля в Днепропетровской области оккупанты с воздуха атаковали нефтебазу и завод и вызвали пожар.