В течение дня оккупанты трижды обстреливали Днепропетровщину, четыре человека погибли
В течение дня 7 апреля ударили по Синельниковскому и Криворожскому районам Днепропетровской области. Четверо человек погибли
Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Имеем три обстрела территории Днепропетровщины в течение дня. Оккупанты ударили по Синельниковскому и Криворожскому районам. Сейчас известно, что четыре человека погибли. Семь получили ранения. Двое граждан пропали без вести", – говорится в сообщении.
Все жертвы – это люди, которых лодками через реку эвакуировали с оккупированной территории Херсонской области. Несколько групп успели перевезти. Затем оккупанты атаковали с воздуха.
Также в Кривом Роге ракета попала в жилой сектор. Один человек пострадал.
"Границы Днепропетровщины надежно защищены. Поэтому российские военные подло бьют по гражданским людям и гражданским объектам с воздуха", - добавил Лукашук.
- В ночь на 6 апреля в Днепропетровской области оккупанты с воздуха атаковали нефтебазу и завод и вызвали пожар.
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