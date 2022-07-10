В течение дня оккупанты обстреляли три громады на Днепропетровщине
В течение 10 июля российские военные обстреляли Зеленодольскую, Апостоловскую и Великомихайловскую громады на Днепропетровщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Криворожский район. Днем российские оккупационные войска из ствольной артиллерии обстреляли приграничные территории Зеленодольской и Апостоловской громад на линии разграничения с Херсонщиной. Без пострадавших, без разрушений", - сказал он.
В результате обстрела Великомихайловской громады произошел пожар.
"Синельниковский район. Враг ударил по Великомихайловской громаде, местные жители не пострадали. В результате обстрела во дворе жилого дома произошел пожар - загорелись сеновал и трактор. "Демилитаризация" гражданской сельскохозяйственной техники от оккупантов в действии", - добавил он.
- Утром 10 июля оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Радушное в Днепропетровской области и уничтожили промышленное предприятие.
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