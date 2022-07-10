Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Криворожский район. Днем российские оккупационные войска из ствольной артиллерии обстреляли приграничные территории Зеленодольской и Апостоловской громад на линии разграничения с Херсонщиной. Без пострадавших, без разрушений", - сказал он.

В результате обстрела Великомихайловской громады произошел пожар.

"Синельниковский район. Враг ударил по Великомихайловской громаде, местные жители не пострадали. В результате обстрела во дворе жилого дома произошел пожар - загорелись сеновал и трактор. "Демилитаризация" гражданской сельскохозяйственной техники от оккупантов в действии", - добавил он.

Утром 10 июля оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Радушное в Днепропетровской области и уничтожили промышленное предприятие.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb