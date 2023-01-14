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В течение декабря в Украину доставлено 300 тыс. генераторов и 8 тыс. Starlink, - Тимошенко

14 января, 2023 суббота
00:59
Экономика

В декабре в Украину было доставлено более 300 тыс. генераторов разной мощности и 8 тыс. терминалов Starlink

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.

"Более 300 тыс. генераторов разной мощности доставлены в Украину в течение декабря. Это общее количество - государство, доноры, бизнес и частные пользователи. Беспрецедентный объем такого оборудования. Для того, чтобы как можно быстрее обеспечить государство генераторами было принято решение об упрощении их ввоза", - отметил должностное лицо.

Тимошенко также сообщил, что "только за декабрь в Украину въехало почти 8 тыс." терминалов Starlink.

Он добавил, что Украина договорилась с партнерами по передаче еще 8 тыс. генераторов в январе.

  • Отметим, Украина в канун Нового года получила от Польши третью партию терминалов спутникового интернета Starlink.
  • А 6 января стало известно, что в скором времени партнеры передадут Украине около 5 тыс. терминалов Starlink.
  • В середине декабря Денис Шмигаль сообщал , что на тот момент предприниматели завезли в Украину уже 500 тыс. бытовых генераторов.

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война с Россией
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