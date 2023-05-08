В течение 9 месяцев битвы за Бахмут россияне потеряли 100 тыс. личного состава
За 9 месяцев боев на Бахмутском направлении российские оккупационные войска потеряли до 100 тыс. личного состава
Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый.
Череватый рассказал, что в среднем за сутки на Лиманском и Бахмутском направлении враг использует около 25 тыс. снарядов, то есть снарядного голода россияне не ощущают.
"Заявления главы ЧВК Вагнер о боеприпасах связаны, вероятнее всего, с тем, что он взял на себя слишком много обещаний по взятию Бахмута и придумывает эти ерунды о снарядном голоде, поскольку, кроме потери живой силы, никаких побед за ним нет. Более того, ни военное руководство РФ, ни российские заключенные уже не желают пополнять ряды этой организации, поскольку понимают, что это билет в одну сторону", - отметил он
Кроме того Сергей Череватый отметил, что на Бахмутском направлении враг потерял около 100 тыс. живой силы за последние 9 месяцев.
"Но это ориентировочный подсчет. Уверен, что дальнейшая верификация приведет только к увеличению этой цифры. Это естественно, поскольку враг использует так называемые мясные атаки личного состава как главный метод ведения войны", - добавил он.
- Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин написал письмо руководству минобороны РФ, в котором сообщил о намерении вывести своих наемников из Бахмута 10 мая.
- 6 мая Евгений Пригожин заявил, что его наемники передадут свои позиции в Бахмуте войскам Рамзана Кадырова 10 мая.
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