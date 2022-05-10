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Главная война с Россией В течение 9 мая Объединенные силы на Донецком и Луганском направлениях отразили 15 атак, уничтожили 9 танков и более 30 других бронемашин

В течение 9 мая Объединенные силы на Донецком и Луганском направлениях отразили 15 атак, уничтожили 9 танков и более 30 других бронемашин

10 мая, 2022 вторник
00:26
война с Россией

На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать нашу землю

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

"В течение текущих суток военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 15 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам. В частности украинские защитники уничтожили 1 зенитный ракетный комплекс, 9 танков, 3 3 единицы специальной инженерной техники и 3 автомобиля врага", - говорится в сообщении.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора.

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Операція об'єднаних сил
Донбасс
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