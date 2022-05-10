В течение 9 мая Объединенные силы на Донецком и Луганском направлениях отразили 15 атак, уничтожили 9 танков и более 30 других бронемашин

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

"В течение текущих суток военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 15 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам. В частности украинские защитники уничтожили 1 зенитный ракетный комплекс, 9 танков, 3 3 единицы специальной инженерной техники и 3 автомобиля врага", - говорится в сообщении.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора.

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