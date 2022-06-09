Об этом ОТУ "Восход" сообщает в Фейсбуке.

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восход". Сегодня, 9 июня, наши воины уничтожили: личного состава – 32, БМП – 1, АТТ – 3, БПЛА – 1, состав из б/п – 1 ", – говорится в сообщении.

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