Об этом сообщил Генштаб ВСУ на фейсбуке.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.12 ориентировочно составили:

личного состава – около 93760 (+370) человек ликвидировано,

танков ‒ 2940 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5917 (+5) ед,

артиллерийских систем – 1927 (+1) ед,

РСЗО – 397 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,

самолетов – 281 (+0) ед,

вертолетов – 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1603 (+0),

крылатые ракеты ‒ 592 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4535 (+4) ед,

специальная техника – 167 (+3).

Наибольшие потери военные РФ понесли на Бахмутском и Лиманском направлениях.

"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" - отмечают в Генштабе.

Напомним, подразделения воздушного командования "Юг" сбили 10 "шахедов", атаковавших Херсонщину, Николаевщину и Одесщину ночью 10 декабря, а ракетные войска и артиллеристы накануне ударили по 4 вражеским пунктам управления.

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