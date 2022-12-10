В течение 9 декабря ВСУ уничтожили 370 оккупантов, а также 3 танка и 2 установки РСЗО
По состоянию на 10 декабря военные РФ потеряли в Украине 93760 человек, 2940 танков, 1927 артиллерийских систем и 397 РСЗО
Об этом сообщил Генштаб ВСУ на фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.12 ориентировочно составили:
- личного состава – около 93760 (+370) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2940 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5917 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 1927 (+1) ед,
- РСЗО – 397 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,
- самолетов – 281 (+0) ед,
- вертолетов – 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1603 (+0),
- крылатые ракеты ‒ 592 (+0),
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4535 (+4) ед,
- специальная техника – 167 (+3).
Наибольшие потери военные РФ понесли на Бахмутском и Лиманском направлениях.
"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" - отмечают в Генштабе.
- Напомним, подразделения воздушного командования "Юг" сбили 10 "шахедов", атаковавших Херсонщину, Николаевщину и Одесщину ночью 10 декабря, а ракетные войска и артиллеристы накануне ударили по 4 вражеским пунктам управления.
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