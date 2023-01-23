В течение 8-10 недель украинцам каждый день будут давить на эмоции скандалами, - экс-замминистра информполитики
В ближайшие дни и недели давление на эмоции украинцев будет максимально усилено - еще 8-10 недель мы будем жить с ежедневными скандалами
Об этом в эфире Еспресо заявил экс-замминистра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.
"Отдельные проявления коррупции безусловно есть в различных закупках Минобороны. Меня очень смущает тот факт, что эмоциональная раскачка происходит в ключевые моменты истории, когда мы должны сконцентрироваться на восприятии геополитических решений. Для меня это очень опасный звонок", - отметил он.
По мнению Золотухина, люди должны обращать на эмоции внимание.
"Надо делать все возможное, чтобы не позволять эмоциям омрачать наше критическое мышление и отношение к событиям. По моим оценкам, в ближайшие дни и недели такое давление на эмоции украинцев будет максимально усилено. Еще 8-10 недель мы будем жить под ежедневными "бомбардировками" скандалами ", - подытожил эксчиновник.
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