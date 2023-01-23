Об этом в эфире Еспресо заявил экс-замминистра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.

"Отдельные проявления коррупции безусловно есть в различных закупках Минобороны. Меня очень смущает тот факт, что эмоциональная раскачка происходит в ключевые моменты истории, когда мы должны сконцентрироваться на восприятии геополитических решений. Для меня это очень опасный звонок", - отметил он.

По мнению Золотухина, люди должны обращать на эмоции внимание.

"Надо делать все возможное, чтобы не позволять эмоциям омрачать наше критическое мышление и отношение к событиям. По моим оценкам, в ближайшие дни и недели такое давление на эмоции украинцев будет максимально усилено. Еще 8-10 недель мы будем жить под ежедневными "бомбардировками" скандалами ", - подытожил эксчиновник.

Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.

В СМИ появилась информация , что заместитель руководителя фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Павел Халимон во время полномасштабной войны РФ против Украины приобрел роскошное имение за 10 миллионов гривен. Народный избранник фактически стал владельцем элитной недвижимости летом 2022 года. Дом с земельным участком в центре Киева официально был оформлен на другое лицо, однако журналистам удалось выяснить, что Халимон постоянно живет в этом имении.