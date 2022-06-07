В течение 7 июня украинские воины уничтожили на востоке 56 оккупантов, наблюдательный пункт и два склада с оружием
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские защитники уничтожили наблюдательный пост и два склада с боеприпасами российских захватчиков
Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба ОТГ "Восток".
"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восход". Сегодня, 7 июня, наши воины уничтожили наблюдательный пост и два состава с боеприпасами российских фашистских сил", - говорится в сообщении.
Как отмечается, потери врага составляют: личного состава – 56, минометов – 1, АТТ – 12, топливозаправщиков – 1, специальной техники – 1.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
33.86
Покупка 33.86Продажа 34.88
-
EUR
Покупка 35.78Продажа 37.17
- Актуальное
- Важное