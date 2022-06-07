Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба ОТГ "Восток".

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восход". Сегодня, 7 июня, наши воины уничтожили наблюдательный пост и два состава с боеприпасами российских фашистских сил", - говорится в сообщении.

Как отмечается, потери врага составляют: личного состава – 56, минометов – 1, АТТ – 12, топливозаправщиков – 1, специальной техники – 1.

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