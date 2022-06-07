В течение 6 июня на юге ВСУ уничтожили 26 захватчиков и 10 единиц вражеской техники
На защите южных рубежей украинские военные уничтожили 26 захватчиков, гаубицу, танк и другую вражескую технику
Об этом сообщает ОК "Юг".
"Продолжая коварные тяжелоартиллерийские обстрелы Николаева 203 мм калибром, рашисты строят по жилым кварталам, убивают горожан, разрушают гражданские здания, уничтожают автомобили.
Между тем враг почувствовал на себе 2 вертолета удара по скоплению его сил и позициям на Херсонщине, а также 2 авиационных удара парами самолетов по складам боеприпасов на Николаевщине".
Во время выполнения огневых задач ракетно-артиллерийские подразделения вместе с авиацией уничтожили 26 захватчиков и 10 единиц вражеской техники, среди которых танк и еще 6 единиц бронированной техники, 2 автомобиля и гаубица.
Корабельная группировка врага в Черном море продолжает держать наготове 2 надводных и 1 подводный носитель крылатых ракет. Также в готовности к действиям 1 большой десантный корабль.
Напомним, мэр Мелитополя сообщил, что российские войска отошли почти из всех блокпостов Мелитопольского района и скрылись из Васильевки.
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