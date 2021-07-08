"В течение 5-10 лет": Шмыгаль назвал ожидаемые сроки вступления Украины в ЕС и НАТО
Украина стремится обрести членство в Европейском Союзе и НАТО через 5-10 лет
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью литовскому изданию LRT, перевод которого опубликован на Правительственном портале .
"Украина стремится вступить в ЕС и НАТО в ближайшей перспективе, мы нацелены получить членство в течение 5-10 лет. Важным вопросом европейского будущего Украины является последовательная реализация реформ. Конечно, вопрос о вступлении Украины в ЕС зависит не только от нас, но и от 27 других стран ", - сказал глава правительства.
По его словам, европейские партнеры отмечают, что Украина достигает прогресса в реформах.
"То есть, наше движение к членству Украины в ЕС не останавливается. Одной из главных целей является постепенная интеграция во внутренний рынок ЕС", - добавил Шмыгаль.
Он добавил, что ЕС уже стал главным торговым партнером Украины.
"Одним из ключевых наших приоритетов стала подготовка к обновлению торговой части Соглашения об ассоциации. Также продолжаем работать в контексте интеграции Украины в цифровой и энергетический рынки, работаем над подписанием " промышленного ", " авиационного " и " таможенного " безвиза", - рассказал Шмыгаль.
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