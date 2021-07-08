"В течение 5-10 лет": Шмыгаль назвал ожидаемые сроки вступления Украины в ЕС и НАТО

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью литовскому изданию LRT, перевод которого опубликован на Правительственном портале .

"Украина стремится вступить в ЕС и НАТО в ближайшей перспективе, мы нацелены получить членство в течение 5-10 лет. Важным вопросом европейского будущего Украины является последовательная реализация реформ. Конечно, вопрос о вступлении Украины в ЕС зависит не только от нас, но и от 27 других стран ", - сказал глава правительства.

Он напомнил, что ЕС ежегодно представляет отчет об имплементации Соглашения об ассоциации, в котором оцениваются достижения Украины.

По его словам, европейские партнеры отмечают, что Украина достигает прогресса в реформах.

"То есть, наше движение к членству Украины в ЕС не останавливается. Одной из главных целей является постепенная интеграция во внутренний рынок ЕС", - добавил Шмыгаль.

Он добавил, что ЕС уже стал главным торговым партнером Украины.

"Одним из ключевых наших приоритетов стала подготовка к обновлению торговой части Соглашения об ассоциации. Также продолжаем работать в контексте интеграции Украины в цифровой и энергетический рынки, работаем над подписанием " промышленного ", " авиационного " и " таможенного " безвиза", - рассказал Шмыгаль.