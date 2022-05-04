В течение 4 мая будут работать гумкоридоры из Донецкой области в Запорожье

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в фейсбуке.



"При поддержке ООН и Красного Креста сегодня производим эвакуацию гражданских из Приазовья в Запорожье", - рассказал он.



Автобусы выехали из Мариуполя и будут останавливаться для подсатки пассажиров в Запорожской области:

Луначарское кольцо возле Бердянска в 10:00;

Токмак в 15:00;

Васильевка в 16:00.

В Токмаке можно присоединиться к колонне на своем автомобиле.

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