В течение 4 мая будут работать гумкоридоры из Донецкой области в Запорожье
На 4 мая открыли гуманитарные коридоры для эвакуации из Донецкой области в Запорожье, в Токмаке можно будет присоединиться на своем автомобиле
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в фейсбуке.
"При поддержке ООН и Красного Креста сегодня производим эвакуацию гражданских из Приазовья в Запорожье", - рассказал он.
Автобусы выехали из Мариуполя и будут останавливаться для подсатки пассажиров в Запорожской области:
- Луначарское кольцо возле Бердянска в 10:00;
- Токмак в 15:00;
- Васильевка в 16:00.
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