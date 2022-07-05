В течение 4 июля ВСУ уничтожили на Юге 30 захватчиков, 2 склада боеприпасов и технику врага

Об этом сообщает штаб Оперативного командования "Юг".

"Не рискуя проводить наступательные действия по суше, враг применяет тактику авиационных ударов. Из направления Ольгиного и Архангельского нанес 4 удара парами вертолетов Ка-52 по Ивановке, Кошевому и дважды по Заречному. Человеческих потерь нет. Тяжелой артиллерией обстреляно Большую Костромку, продолжает .

В ответ парой наших штурмовиков нанесен удар по скоплению противника в районе Давыдова Брода. За что наши самолеты были атакованы двумя крылатыми ракетами "воздух-воздух", выпущенными из истребителя Су-35 противника", - говорится в сообщении.

Продолжая атаковать вражеские запасы и места сосредоточения, ВСУ нанесли ракетный удар по скоплению противника в районе Дарьевки Херсонской области.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями украинской армии во время выполнения огневых задач обезврежены 30 кафиров, танк Т-62, реактивная система залпового огня "Ураган", гаубица "Мста-Б", 8 единиц автомобильной техники и 2 склада боеприпасов.

В северо-западной части Черного моря сейчас находятся 3 вражеских надводных и 2 подводных носителя "Калибров", в готовности к применению более 30 ракет.

Отметим, что сегодня ВСУ в Харьковской области уничтожили личный состав, бронетехнику и склад боеприпасов оккупанта.

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