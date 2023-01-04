В течение 3 января россияне более 70 раз обстреливали Херсонщину: два человека погибли, еще пятеро - ранены
За прошедшие сутки, 3 января, россияне обстреливали территорию Херсонщины 73 раза, в результате чего два человека погибли, а еще пятеро - получили ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич.
Он отметил, что захватчики атаковали область по артиллерии, реактивным системам залпового огня, минометов и танков.
Также 11 раз атаковали Херсон. Били по жилым домам города. В результате ударов повреждены судостроительный завод, газопровод, частные и многоквартирные дома.
Из-за обстрелов 3 января погибли двое жителей Херсонщины, еще пятеро - получили ранения различной степени тяжести.
- В ночь на 4 января российские захватчики обстреляли жилые кварталы Никополя, в результате чего были повреждены дома, газопровод и линия электропередачи.
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