Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич.

Он отметил, что захватчики атаковали область по артиллерии, реактивным системам залпового огня, минометов и танков.

Также 11 раз атаковали Херсон. Били по жилым домам города. В результате ударов повреждены судостроительный завод, газопровод, частные и многоквартирные дома.

Из-за обстрелов 3 января погибли двое жителей Херсонщины, еще пятеро - получили ранения различной степени тяжести.

В ночь на 4 января российские захватчики обстреляли жилые кварталы Никополя, в результате чего были повреждены дома, газопровод и линия электропередачи.