В течение 23 февраля в Украину придут мокрый снег, дождь и облачная погода

Об этом сообщил Укргидрометцентр.



На протяжении дня в Украине будет облачно с прояснениями. Юго-восточные и восточные области утром накроет дождь, в западных регионах днем прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории погода будет сухой.



Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.



Температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+7°C. На Юге и Востоке она достигнет +6...+11°C.



В Карпатах снег. Температура воздуха -2...-7°C.

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