В течение 23 февраля в Украину придут мокрый снег, дождь и облачная погода
23 февраля украинцам следует ожидать облачной погоды, мокрого снега, дождя и +11 °C
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
На протяжении дня в Украине будет облачно с прояснениями. Юго-восточные и восточные области утром накроет дождь, в западных регионах днем прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории погода будет сухой.
Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+7°C. На Юге и Востоке она достигнет +6...+11°C.
В Карпатах снег. Температура воздуха -2...-7°C.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.75
Покупка 28.75Продажа 29.33
-
EUR
Покупка 32.49Продажа 33.23
- Актуальное
- Важное