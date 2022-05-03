В течение 2 мая защитники Донбасса уничтожили более 40 единиц техники и 5 БПЛА
В течение текущих суток, 2 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага
Об этом сообщает командование Операции объединенных сил в Фэйсбуке.
"Благодаря умелым действиям и мастерству, наши воины нанесли урон российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 6 танков, 5 артиллерийских систем, 22 единицы боевой бронированной техники и 8 автомобилей врага. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса" -10", - говорится в сообщении.
- На Востоке украинские воины избивали по скоплению личного состава и техники и ликвидировали состав боеприпасов.
- Воздушные силы ВСУ за прошедшие сутки уничтожили 8 целей, в том числе и беспилотник "Форпост" за $7 млн.
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