В течение 2-3 недель дефицит электричества в столице планируют устранить
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что если не будет чрезвычайных ситуаций, специалисты "Укрэнерго" надеются в течение 2-3 недель устранить дефицит, вызванный атаками российских варваров на объекты критической инфраструктуры
Об этом он заявил у себя в telegram .
"В связи со значительным дефицитом электроэнергии – от 20 до 50% – сегодня система энергообеспечения города работает в экстренном режиме. Следовательно, электроснабжение временно выключается во всех районах столицы", - говорится в сообщении.
Также он добавил, что хоть и на многих маршрутах коммунального общественного транспорта троллейбусы заменили автобусами - метрополитен столица останавливать не собирается.
"В очередной раз призываю киевлян и бизнес сократить потребление электроэнергии! Риск большого блекаута, когда недостаток электроэнергии может привести к еще большим последствиям и еще более масштабному отключению, есть. Поэтому крайне важно экономить, чтобы этого не произошло", - добавил он.
- Напомним, в ДТЭК сообщали , что от обстрелов украинской энергетической инфраструктуры 18 октября шесть человек получили ранения, а один человек погиб.
- Кличко сообщил , что из-за российских обстрелов погибли трое сотрудников одного из объектов критической инфраструктуры Киева.
- 28 октября Кличко сообщил об усилении неба над Киевом "новым оборудованием ПВО".
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