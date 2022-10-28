В течение 2-3 недель дефицит электричества в столице планируют устранить

Об этом он заявил у себя в telegram .

"В связи со значительным дефицитом электроэнергии – от 20 до 50% – сегодня система энергообеспечения города работает в экстренном режиме. Следовательно, электроснабжение временно выключается во всех районах столицы", - говорится в сообщении.

﻿Также он добавил, что хоть и на многих маршрутах коммунального общественного транспорта троллейбусы заменили автобусами - метрополитен столица останавливать не собирается.

"В очередной раз призываю киевлян и бизнес сократить потребление электроэнергии! Риск большого блекаута, когда недостаток электроэнергии может привести к еще большим последствиям и еще более масштабному отключению, есть. Поэтому крайне важно экономить, чтобы этого не произошло", - добавил он.

Напомним, в ДТЭК сообщали , что от обстрелов украинской энергетической инфраструктуры 18 октября шесть человек получили ранения, а один человек погиб.

Кличко сообщил , что из-за российских обстрелов погибли трое сотрудников одного из объектов критической инфраструктуры Киева.

28 октября Кличко сообщил об усилении неба над Киевом "новым оборудованием ПВО".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb