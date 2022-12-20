Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

По данным главы ОГА, под обстрелы попали Великописаревская, Краснопольская, Миропольская, Юнаковская, Хотинская и Шалыгинская общины:

Великописаревское общество: россияне ударили 6 раз с САУ.

Хотинская община: было 2 обстрела из артиллерии, всего 34 снаряда разорвались на пограничные.

Шалыгинская община: враг открывал огонь из гранатометов, было 5 "прилетов". Кроме того, Силы обороны зафиксировали 5 очередей из стрелкового оружия и 10 пулеметных очередей.

Краснопольское общество: россияне дважды сбрасывали взрывчатку с беспилотников, а также было 15 "прилетов" из САУ.

Юношеская община: войска РФ обстреляли приграничья из артиллерии, было 10 "прилетов".

Миропольская община: россияне вели огонь из артиллерии, зафиксировано 4 "прилета". Также еще 9 вражеских мин разорвались на пограничные.

Живицкий сообщил, что в результате вражеских обстрелов повреждены три частных дома и электролиния.

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