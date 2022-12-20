В течение 19 декабря Сумщина подверглась 83 обстрелам оккупантов
За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 83 удара по приграничным районам Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.
По данным главы ОГА, под обстрелы попали Великописаревская, Краснопольская, Миропольская, Юнаковская, Хотинская и Шалыгинская общины:
- Великописаревское общество: россияне ударили 6 раз с САУ.
- Хотинская община: было 2 обстрела из артиллерии, всего 34 снаряда разорвались на пограничные.
- Шалыгинская община: враг открывал огонь из гранатометов, было 5 "прилетов". Кроме того, Силы обороны зафиксировали 5 очередей из стрелкового оружия и 10 пулеметных очередей.
- Краснопольское общество: россияне дважды сбрасывали взрывчатку с беспилотников, а также было 15 "прилетов" из САУ.
- Юношеская община: войска РФ обстреляли приграничья из артиллерии, было 10 "прилетов".
- Миропольская община: россияне вели огонь из артиллерии, зафиксировано 4 "прилета". Также еще 9 вражеских мин разорвались на пограничные.
Живицкий сообщил, что в результате вражеских обстрелов повреждены три частных дома и электролиния.
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