В течение 18 июня с Луганщины эвакуировали 32 человека
Из Луганщины 18 июня эвакуировали 32 жителей Лисичанска, Приволья и близлежащих поселков
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме.
По его словам, в Лисичанске россияне уничтожают многоэтажки, частные дома, а люди гибнут на улицах и в укрытиях. Многие жители выехали в марте и апреле, а оставшиеся в городе тоже хотят эвакуироваться в более безопасные области Украины.
"Поэтому 18 июня, во время раздачи продуктов питания и средств гигиены к правоохранителям области обратились граждане, которые были готовы уехать. Полицейские доставили их в эвакуационный транспорт. В целом в течение дня полицейским, спасателям, представителям военной администрации и волонтерам удалось эвакуировать 32 жителя Приволья и близлежащих поселков", - подчеркнул Сергей Гайдай.
- 18 июня россияне били по Северодонецку и Лисичанску, в результате чего погибли люди.
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