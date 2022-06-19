Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме.

По его словам, в Лисичанске россияне уничтожают многоэтажки, частные дома, а люди гибнут на улицах и в укрытиях. Многие жители выехали в марте и апреле, а оставшиеся в городе тоже хотят эвакуироваться в более безопасные области Украины.

"Поэтому 18 июня, во время раздачи продуктов питания и средств гигиены к правоохранителям области обратились граждане, которые были готовы уехать. Полицейские доставили их в эвакуационный транспорт. В целом в течение дня полицейским, спасателям, представителям военной администрации и волонтерам удалось эвакуировать 32 жителя Приволья и близлежащих поселков", - подчеркнул Сергей Гайдай.

18 июня россияне били по Северодонецку и Лисичанску, в результате чего погибли люди.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb