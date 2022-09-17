В течение 16 сентября Сумщина подверглась более 20 обстрелам

Об этом сообщил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий.

По Середино-Будской общине с 15:30 россияне били из минометов и ствольной артиллерии – 12 прилетов.

После 18.30 было 3 пулеметные очереди из ККВТ, а в 20 часов был артобстрел – 8 прилетов по Хотинской общине.

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