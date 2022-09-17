В течение 16 сентября Сумщина подверглась более 20 обстрелам
Две общины в Сумской области подверглись вражеским обстрелам по разному вооружению 16 сентября – 20 прилетов и 3 пулеметные очереди
Об этом сообщил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий.
По Середино-Будской общине с 15:30 россияне били из минометов и ствольной артиллерии – 12 прилетов.
После 18.30 было 3 пулеметные очереди из ККВТ, а в 20 часов был артобстрел – 8 прилетов по Хотинской общине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 40.78
- Актуальное
- Важное