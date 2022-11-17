В течение 16 ноября оккупанты в Донецкой области ранили 4 человека

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Он информирует, что за минувшие сутки четыре человека получили ранения: трое в Бахмуте и один человек в Переездном.

Кроме того, в Сосновом правоохранительные органы обнаружили тело украинца, убитого во время оккупации.

Всего начиная с 24 февраля оккупанты убили на Донетчине 1213 человек. За это же время еще 2604 украинца получили ранения. Данные не учитывают количество жертв в Волновахе и Мариуполе, ведь из-за военного состояния определить их невозможно.

16 ноября оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области, это произошло во время эксгумации тела погибшей от российского артиллерийского обстрела 15 сентября. Владелец дома, где проводились следственные действия, погибла.

Тогда же появилось сообщение , что захватчики в Луганской области вывезли в неизвестном направлении 40 местных жителей. Это произошло в поселке Марковка во время так называемых фильтрационных мероприятий.