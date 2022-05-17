В течение 16 мая уничтожено 5 воздушных целей россиян, в том числе самолет Су-25 и пункт управления БТГ
16 мая подразделениями Воздушных сил ВСУ поражены 1 самолет, 3 беспилотника и 1 крылатая ракета
Об этом сообщает в Фейсбуке Командование Воздушных Сил.
"Более 10 самолетов вылетов на поражение наземных целей 16 мая осуществила ударная авиация Воздушных Сил. В частности, нанесен огневой поражение пункту управления вражеской батальонно-тактической группе.
Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил поражен штурмовик Су-25 российских кафиров и вражеская крылатая ракета.
Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожает по меньшей мере три БПЛА "Орлан-10".
В общей сложности за сутки поражено 5 воздушных целей: 1 самолет (Су-25); 3 БпЛА (ОТР); 1 крылатую ракету", - говорится в сообщении.
- Отметим, что ликвидация самолета произошла на оперативном пространстве Группы Объединенных сил на Донбассе.
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