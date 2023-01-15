В течение 14 января из-за вооруженной агрессии РФ погибли 26 человек, 81 украинец получил ранения
По состоянию на 09:00 в результате российской вооруженной агрессии погибли 26 человек, еще 81 украинец был ранен из-за атак РФ
Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в телеграмме.
По данным областных военных администраций, как передает Кирилл Тимошенко, за 14 января от действий захватчиков погибли 26 человек, еще 81 получил ранения.
В Днепропетровской области 21 погибший, 74 раненых, в Донецкой области известно о 5 погибших, 4 раненых, в Сумской области одного человека ранили, в Херсонской области - двое раненых.
- Напомним, в субботу, 14 января, россияне нанесли ракетный удар по Киеву, зафиксированы попадания по нескольким адресам в Голосеевском и Днепровском районах, в области повреждено 18 частных домов.
- Тогда же в результате обстрела россиянами из "градов" и ствольной артиллерии Авдеевки в Донецкой области погибли три человека.
- 14 января военные РФ обстреляли объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, также пострадал объект критической инфраструктуры во Львовской области.
- В субботу 14 января российские террористы также обстреляли приграничные районы Сумской области.
- 14 января российские террористы ударили по Запорожской области запрещенными зажигательными снарядами.
- В Марганецком обществе атаками россиян повреждена линия электропередачи, питающая насосы водоканала. Более 60 тысяч семей остались без воды.
- В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома, ранены по меньшей мере 73 человека, 21 погибший.
- 14 января, российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого погиб и ранен.
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