Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В течение 14 января из-за вооруженной агрессии РФ погибли 26 человек, 81 украинец получил ранения

В течение 14 января из-за вооруженной агрессии РФ погибли 26 человек, 81 украинец получил ранения

15 января, 2023 воскресенье
10:29
война с Россией

По состоянию на 09:00 в результате российской вооруженной агрессии погибли 26 человек, еще 81 украинец был ранен из-за атак РФ

Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в телеграмме.

По данным областных военных администраций, как передает Кирилл Тимошенко, за 14 января от действий захватчиков погибли 26 человек, еще 81 получил ранения.

В Днепропетровской области 21 погибший, 74 раненых, в Донецкой области известно о 5 погибших, 4 раненых, в Сумской области одного человека ранили, в Херсонской области - двое раненых.

  • Напомним, в субботу, 14 января, россияне нанесли ракетный удар по Киеву, зафиксированы попадания по нескольким адресам в Голосеевском и Днепровском районах, в области повреждено 18 частных домов.
  • Тогда же в результате обстрела россиянами из "градов" и ствольной артиллерии Авдеевки в Донецкой области погибли три человека.
  • 14 января военные РФ обстреляли объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, также пострадал объект критической инфраструктуры во Львовской области.
  • В субботу 14 января российские террористы также обстреляли приграничные районы Сумской области.
  • 14 января российские террористы ударили по Запорожской области запрещенными зажигательными снарядами.
  • В Марганецком обществе атаками россиян повреждена линия электропередачи, питающая насосы водоканала. Более 60 тысяч семей остались без воды.
  • В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома, ранены по меньшей мере 73 человека, 21 погибший.
  • 14 января, российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого погиб и ранен.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Сумщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Донетчина
Читайте также:
Мелітополь
14 января, 2023 суббота
Мэр Мелитополя сообщил о громком взрыве в городе
13 января, 2023 пятница
В России придумали новые условия для переговоров с Украиной, хотят без посредников
ВСП
14 января, 2023 суббота
Новоизбранный член Высшего совета правосудия заявил, что продолжит поездки в РФ, его должна проверить СБУ, - исполнительный директор Фонда DEJURE
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.96
    Покупка 39.96
    Продажа 40.64
  • EUR
    Покупка 41.97
    Продажа 43
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
15 января
10:14
Обновлено
Обстрел Кривого Рога: есть погибший и раненый, повреждены 6 частных домов
10:10
Обновлено
Российской ракетой уничтожен целый подъезд многоэтажки в Днепре: по меньшей мере 21 погибший, 73 раненых
10:03
Британская разведка объяснила, зачем в РФ подняли призывной возраст
09:35
В Непале разбился самолет с 72 людьми на борту, по меньшей мере, 40 погибших
09:18
В ГУР предупредили о попытках РФ использовать украинские СМИ для информационно-психологических операций
09:03
Инфографика
С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали более 115 тыс. россиян
09:00
Эксклюзив
Герои Украины. Александр Ширшин – чудом выжил после попадания в машину двух танковых снарядов
08:42
За сутки оккупанты убили 7 жителей Донбасса
08:23
Из-за обстрелов на Днепропетровщине более 60 тыс. семей остались без воды, - ОВА
08:07
OPINION
Они просто "языкам не обучены", потому и убивают
07:45
Иран
Великобритания временно отзывает посла из Ирана после казни своего гражданина
07:10
Генштаб: за сутки россияне нанесли по Украине 57 ракетных ударов, а ВСУ отбили атаки вблизи 14 городов и сел
06:30
Евгений Пригожин
Пригожин пропагандирует роль ЧВК Вагнера в "захвате Соледара", - ISW
01:50
Украинская ПВО не имеет средств для сбивания ракет Х-22, - Воздушные силы ВСУ
01:14
В Днепре объявили траур
01:02
"Ждите рашистские мрази": Крымские партизаны пообещали расплату над теми, кто поддерживает Россию
00:43
"РФ не сможет деморализовать украинцев": США пообещали Украине ПВО в ответ на массированный обстрел от России
2023, суббота
14 января
22:56
ВСУ ликвидировали российского майора и капитана, - офицер Штефан
22:29
Морские пехотинцы уничтожили 21 россиянина, танк и 3 беспилотника
21:58
Малиновский победно дебютировал за основной состав "Марселя" в матче против "Лорьяна"
21:36
Россия обстреляла Запорожье запрещенными зажигательными снарядами
21:28
Билл Клинтон, Борис Ельцин, Леонид Кравчук. 14 января 1994 года, Москва
Этот день в истории: Кравчук согласился отдать ядерное оружие, родился украинский разведчик и теоретик партизанщины Горлис-Горский
21:21
"Как это - быть рядом с мясником в одном зале?": Кислица обратился к своим коллегам в зале заседаний ООН
21:11
Эксклюзив
По всем законам войны Россия не сможет исправить стратегические ошибки, – американский политолог Юнус
21:11
Россия сорвала планируемый 14 января обмен пленными
20:53
Россияне обстреляли частные дома Сумской области. Ранен местный житель
20:36
На выборах в Чехии экс-коммунист Бабиш уступил экс-генералу НАТО Павелу, будет второй тур
20:29
"Шахтер" и "Челси" согласовали трансфер Мудрика за 100 млн евро, - Романо
20:27
Должны остановить рашизм так же, как свободный мир остановил нацизм, - Зеленский
20:20
Экс-тренер сборной Украины Петраков возглавил сборную Армении
20:07
OPINION
Сотрудничество России и Ирана похоже на дуэт криминальных подельников
20:02
В Горловке оккупанты укомплектованы лишь на 40%, - Генштаб ВСУ
20:00
С электроэнергетикой сейчас сложнее всего на Харьковщине и Киевщине, - Зеленский
19:42
Эксклюзив
Ужесточение санкций эффективно давит на Иран, - эксперт-международник Семиволос
19:00
Эксклюзив
Запуск ракет по Киеву утром 14 января мог быть с территории Беларуси, - военный аналитик Гетьман
18:56
Эксклюзив
Спецназовцы Беларуси подготовлены к наступлению на Украину, - основатель инициативы силовиков против Лукашенко Азаров
18:53
Валерий Залужный
Сегодня Россия выпустила по Украине 33 ракеты. 21 мы уничтожили, - Залужный
18:35
Найдем всех причастных к этому террору: Зеленский об обстреле дома в Днепре
18:12
На севере Молдовы упали обломки ракеты
18:09
OPINION
Российский генштаб уже воюет с американцами
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV