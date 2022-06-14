В течение 14 июня ВСУ на востоке уничтожили более 70 оккупантов и около 20 единиц техники

Об этом сообщает в Фейсбуке оперативно-тактическая группировка "Восток".

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня российские войска совершили одну атаку.

По данным ОТУ, потери врага составляют 73 человека, а также 2 танка, 3 БМП, 3 БТР, 5 артиллерийских систем, 1 миномет и 5 АТТ.

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