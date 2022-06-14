В течение 14 июня ВСУ на востоке уничтожили более 70 оккупантов и около 20 единиц техники
На востоке Украины защитники уничтожили 73 российских военных и почти два десятка единиц военной техники
Об этом сообщает в Фейсбуке оперативно-тактическая группировка "Восток".
"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня российские войска совершили одну атаку.
По данным ОТУ, потери врага составляют 73 человека, а также 2 танка, 3 БМП, 3 БТР, 5 артиллерийских систем, 1 миномет и 5 АТТ.
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