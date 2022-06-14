В течение 13 июня ВСУ на востоке уничтожили 48 захватчиков, склад с боеприпасами и вражескую технику

Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба ОТУ "Восток".

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Сегодня, 13 июня, наши воины уничтожили: личного состава – 48, БМП – 1, специальная техника – 1, минометов – 2, АТТ – 2, БПЛА – 1, состав из б/п – 2, состав из ГСМ – 1", - говорится в сообщении.

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