В течение 13 июня ВСУ на востоке уничтожили 48 захватчиков, склад с боеприпасами и вражескую технику
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские защитники сегодня уничтожили почти 50 российских захватчиков, склад с боеприпасами и немало различной вражеской техники
Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба ОТУ "Восток".
"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Сегодня, 13 июня, наши воины уничтожили: личного состава – 48, БМП – 1, специальная техника – 1, минометов – 2, АТТ – 2, БПЛА – 1, состав из б/п – 2, состав из ГСМ – 1", - говорится в сообщении.
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