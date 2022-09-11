В течение 11 сентября враг нанес 16 ракетных и 3 авиаудара по объектам на территории Украины, - Генштаб
Враг ведет воздушную разведку, продолжает огненное поражение позиций украинских подразделений, пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения, перемещая свои войска
Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба .
"Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. В течение текущих суток враг нанес 16 ракетных и 3 авиаудара по объектам на территории Украины. От них пострадали 15 населенных пунктов, в том числе Дергачи, Краматорск, Константиновка, Днепр, Вознесенск и Николаев ", – говорится в сообщении.
Северское направление: обстрелы подверглись районам населенных пунктов Середина-Буда, Бачевск, Ястребовка и Майском Сумской области;
Харьковское направление: обстрелам получили Константиновка, Барановка, Светличное, Прудянка, Дементиевка, Слатино, Большие Проходы, Борщева, Русская Лозовая, Питомник, Малое Веселое, Рубежное, Победа, Украинка и Старый Салтов;
Славянское направление: обстрелы подверглись Славянск и Стелла;
Краматорское направление: обстрелам подверглись районы населенных пунктов Богородичное, Райгородок, Григоровка, Николаевка, Кривая Лука, Северск, Звановка, Ивано-Дарьевка, Спорное и Раздолевка;
Бахмутское направление: обстрелам подверглись районы населенных пунктов Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Сухая Балка, Юрьевка, Розовка и Опросное;
Авдеевское направление: обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Тонечко, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Марьинка;
Новопавловское направление: обстрелам подверглись районы населенных пунктов Шевченко, Великие Новоселки, Богоявленко, Угледар и Никольское;
Запорожское направление: обстрелам получили районы населенных пунктов Камышеваха, Зеленое Поле, Новополь, Гуляйполе, Полтавка, Ровнополь.
Южнобужское направление: обстрелам подверглись районы Осокоровки, Нововознесенского, Первомайского, Украинки, Мураховки, Белогорки, Широкого, Зари, Любомировки, Лиманов, Лупаревого, Мирного и Софиевки.
- В Запорожской области 10 сентября российские захватчики разрушили 30 объектов гражданской инфраструктуры в 18 населенных пунктах.
- Российские оккупанты в течение ночи 11 сентября обстреляли Покровск Донецкой области, погибли шесть мирных жителей, еще пять человек получили ранения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.76
Покупка 39.76Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 39.57Продажа 40.83
- Актуальное
- Важное