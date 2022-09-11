Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба .

"Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. В течение текущих суток враг нанес 16 ракетных и 3 авиаудара по объектам на территории Украины. От них пострадали 15 населенных пунктов, в том числе Дергачи, Краматорск, Константиновка, Днепр, Вознесенск и Николаев ", – говорится в сообщении.

Северское направление: обстрелы подверглись районам населенных пунктов Середина-Буда, Бачевск, Ястребовка и Майском Сумской области;

Харьковское направление: обстрелам получили Константиновка, Барановка, Светличное, Прудянка, Дементиевка, Слатино, Большие Проходы, Борщева, Русская Лозовая, Питомник, Малое Веселое, Рубежное, Победа, Украинка и Старый Салтов;

Славянское направление: обстрелы подверглись Славянск и Стелла;

Краматорское направление: обстрелам подверглись районы населенных пунктов Богородичное, Райгородок, Григоровка, Николаевка, Кривая Лука, Северск, Звановка, Ивано-Дарьевка, Спорное и Раздолевка;

Бахмутское направление: обстрелам подверглись районы населенных пунктов Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Сухая Балка, Юрьевка, Розовка и Опросное;

Авдеевское направление: обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Тонечко, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Марьинка;

Новопавловское направление: обстрелам подверглись районы населенных пунктов Шевченко, Великие Новоселки, Богоявленко, Угледар и Никольское;

Запорожское направление: обстрелам получили районы населенных пунктов Камышеваха, Зеленое Поле, Новополь, Гуляйполе, Полтавка, Ровнополь.

Южнобужское направление: обстрелам подверглись районы Осокоровки, Нововознесенского, Первомайского, Украинки, Мураховки, Белогорки, Широкого, Зари, Любомировки, Лиманов, Лупаревого, Мирного и Софиевки.

В Запорожской области 10 сентября российские захватчики разрушили 30 объектов гражданской инфраструктуры в 18 населенных пунктах.

Российские оккупанты в течение ночи 11 сентября обстреляли Покровск Донецкой области, погибли шесть мирных жителей, еще пять человек получили ранения.

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