Об этом информирует в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ .

"Для пополнения текущих потерь и усиления группировки оккупантов на Херсонском направлении, на временно оккупированной территории Донецкой области проводится поиск и задержание отступивших с Харьковского направления военнослужащих", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что рашистов отправляют на позиции без теплых вещей, экипировки, средств защиты и оружия, однако командование обещает выдать все необходимое непосредственно в районе боевых действий.

Также идет подготовка российских мобилизованных в военных учебных заведениях.

"По имеющейся информации, ожидается проведение очередной партии указанной категории лиц во второй декаде ноября из Смоленска. Указанная группа проходила подготовку на базе военной академии противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации", - разъяснили в Генштабе.

Напомним, Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране 21 сентября.

В середине октября Путин заявил, что частичная мобилизация в России должна завершиться в течение двух недель, а из 300 тысяч мобилизовано уже 222 тысячи человек.

28 октября Шойгу отчитался Путину о завершении "частичной мобилизации" в России. Он сообщил, что в ряды Вооруженных сил РФ призвали 300 тыс. человек. Пока подтверждения этой информации из других источников нет. Шойгу также заявил, что дополнительный призыв не планируется. По его словам, войска будут комплектовать из контрактников и добровольцев.

Впоследствии Путин сообщил о завершении мобилизации в РФ. Отдельно российский диктатор заявил, что планирует посоветоваться с юристами, потому что сам и не думал, нужен ли отдельный указ, который завершит проведение мобилизации.

1 ноября член комитета по обороне Виктор Соболев заявил, что если России и потребуется новая мобилизация, то она, скорее всего, уже не будет частичной.

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