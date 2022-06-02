Военный эксперт высказал такое мнение в эфире Еспресо.

"Сейчас в течение 1-2 недель мы будем видеть главное столкновение вокруг Северодонецка. Враг использует тактику, когда штурмовые подразделения идут вперед, подвергаются нашей обороне, после этого подключается вражеская артиллерия и пытается перемолоть те позиции, где обнаружены точки сопротивления наших бойцов. форматы обнаружения и давления артиллерией хранятся в Северодонецке, инфраструктура которого почти полностью уничтожена", - отметил Згурец.

Аналитик добавил, что риски продвижения вглубь Украины с Востока есть, но не значительны.

"Мы понимаем, что захват Северодонецка имеет символическое значение для российской армады. Это будет дальше продолжаться и подвергаться нашему сопротивлению. Существуют также риски дальнейшего движения со стороны Попасной в сторону трассы Лисичанск-Бахмут и от Изюма в направлении Славянска. Но продвижение в направлении Славянска и Краматорская минимальна, если она вообще есть", - заметил Сергей Згурец.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай убежден, что не стоит ставить крест на Северодонецке, ведь ВСУ провели в городе успешные контратаки .

Институт изучения войны сообщает, что российские кафиры пытаются дойти до Лисичанска с юга и запада, избежав форсирования Северского Донца со стороны Северодонецка.

По информации Генштаба ВСУ по состоянию на утро 2 июня, Россия сосредоточила силы на Донецком и Луганском направлениях, кафиры штурмуют Северодонецк и Камышеваху.

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