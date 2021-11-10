В Тбилиси задержали 46 митингующих в поддержку Саакашвили

Об этом сообщает Эхо Кавказа.



Митингующие требовали перевести экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили в гражданскую больницу.



По словам главы Депарамента патрульной полиции Важи Сирадзе, люди пытались блокировать админздания, и 46 человек были задержаны из-за неповиновения полиции, оскорбления правоохранителя и мелкого хулиганства.



У здания СГБ во время задержаний возникли стычки. Митингующие восклицали: "Почему вы не задерживаете российских агентов?", "Объясните причины ареста!", "Мы не остановимся!"

Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил , что экспрезидент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.

2 октября стало известно , что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.

8 ноября Мехеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.

9 ноября уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила , что Михеила Саакашвили избили перед вывозом из тюрьмы.

10 ноября нардепка Елизавета Ясько написала , что адвокатов Саакашвили не пускают в тюрьму.

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