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В Тбилиси встретили протестами первый после 4-летнего запрета рейс из РФ

20 мая, 2023 суббота
01:45
Мир

В Тбилиси первый рейс из РФ после возобновления авиасообщения встретили протестами – сначала в аэропорту, а затем под стенами парламента

Об этом сообщает Interpressnews.

19 мая самолет российской авиакомпании Азимут, выполнивший первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс из Москвы, сел в Тбилиси. Это первый рейс из Москвы после снятия ограничений на прямые перелеты между двумя странами. Пассажиров на борту самолета российской авиакомпании в честь этого события угощали шампанским.

В аэропорту состоялась акция протеста грузинской оппозиции и других противников возобновления прямых авиарейсов в Россию. К аэродрому стянули усиленные наряды правоохранителей.

Вечером несколько тысяч человек в Тбилиси собрались на акцию протеста у грузинского парламента, протестуя против возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией.

Участники митинга, скандирующих "Нет российским полетам", требуют немедленного запрета прямых авиарейсов из России. Среди присутствующих политики, общественные активисты и рядовые граждане, отмечает издание.

Участники акции говорят, что восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией подвергает страну серьезному риску, и страна может остаться без статуса кандидата в члены ЕС. Кроме того, по их мнению, по этому факту целая страна может попасть под санкции.

По данным СМИ, из-за возобновления авиасообщения с РФ в парламенте Грузии подрались депутаты.

  • Напомним, 11 мая стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года. Между странами также возобновят авиаперевозки. ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты в свою территорию.
  • 15 мая Грузия разрешила первой российской авиакомпании совершать рейсы в страну. На следующий день разрешение на регулярные рейсы в Москву получила грузинская авиакомпания Georgian Airways.
  • В Грузии оппозиция обещает встретить первый рейс из Москвы акцией протеста.
  • 19 мая Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на полеты еще одному российскому авиаперевозчику – Red Wings.
Россия
Грузия
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