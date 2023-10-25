В Тбилиси создали фонд поддержки "Грузинского легиона", воюющий за Украину
В Грузии появился фонд поддержки добровольческого "Грузинского легиона", воюющего в рядах Сил обороны Украины. Все желающие могут поддержать бойцов
Об этом пишет грузинская служба "Радио Свобода".
Этот фонд позволит удовлетворить потребности грузинских бойцов. Информация об этом будет публиковаться на сайте georgianlegion.ge .
Кроме того, платформа станет основным источником для получения информации о "Грузинском легионе".
Справка. "Грузинский легион" сражается в Украине с 2014 года. Он насчитывает около 1300 военнослужащих и подчиняется ГУРу Министерства обороны Украины. В боях погибли более 50-ти грузинских бойцов.
- Основатель и командир "Грузинского национального легиона" Мамука Мамулашвили считает , что даже после окончания полномасштабной войны Украины нужно быть осторожной, чтобы не допустить распространения российских нарративов на своей территории.
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