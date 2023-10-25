В Тбилиси создали фонд поддержки "Грузинского легиона", воюющий за Украину

Об этом пишет грузинская служба "Радио Свобода".

Этот фонд позволит удовлетворить потребности грузинских бойцов. Информация об этом будет публиковаться на сайте georgianlegion.ge .

Кроме того, платформа станет основным источником для получения информации о "Грузинском легионе".

Справка. "Грузинский легион" сражается в Украине с 2014 года. Он насчитывает около 1300 военнослужащих и подчиняется ГУРу Министерства обороны Украины. В боях погибли более 50-ти грузинских бойцов.