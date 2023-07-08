Об этом сообщают СМИ Грузии.

Сторонники консервативного движения Alt-Info и других правых партий страны собрались возле станции метро "Важа Пшавела" и пошли маршем к озеру Лиси, где должен был состояться Tbilisi Pride Fest. В шествии участвовало более 300 человек, среди них священнослужители.

Приблизительно в 13:30 в инстаграмме Tbilisi Pride появилось сообщение о том, что билеты на фестиваль сделали бесплатными. При этом требование пройти предварительную проверку сохранилось.

Впоследствии толпу протестующих остановила полиция. Сотрудники МВД задержали нескольких человек, однако участникам шествия удалось прорвать оцепление полиции. Хартия журналистской этики призвала власти защитить представителей СМИ.

Приблизительно в 15:00 организаторы призвали гостей не приходить на фестиваль. По их словам, полицейские не смогли обеспечить безопасность на мероприятии. В то же время, стало известно, что радикалы прорвались на территорию Tbilisi Pride Fest. Они разгромили сцену, сожгли флаги. Полиция задержала несколько человек в районе озера Лиси, где произошли столкновения между правоохранителями и желающими сорвать фестиваль "Тбилиси прайд".

Tbilisi Pride опубликовал заявление по срыву фестиваля.

"Сегодняшние события указывают на то, что нападение было предварительно согласовано МВД и радикальной группировкой Alt-info", - говорится в сообщении.

Впоследствии участники фестиваля были вынуждены покинуть территорию. Как сообщается в сообщении, они покинули территорию на маршрутных такси.

"Нам пришлось покинуть этот район. Правоохранители не смогли защитить территорию. Эвакуация осуществлялась маршрутными такси", - отметили участники прайда.