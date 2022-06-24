В Тбилиси снова многотысячный митинг в поддержку евроинтеграции. К участникам обратились Зеленский и Арахамия

Об этом сообщает SOVA.

В заявлении организаторов — общественного движения "Сирцхвилиа" ("Позор") - сказано, что митингующие не верят обещаниям правительства, поскольку оно не представляет интересы народа, а "годами лишь доказывало свою верность олигарху" (Бидзина Иванишвили, пророссийский олигарх, партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия победила на парламентских выборах 2012 года. - Ред.)

Нынешний протест является продолжением митинга "Домой, в Европу" в поддержку прошедшей на прошлой неделе евроинтеграции, но пройдет под лозунгом "Грузия без олигархического управления!".

По словам митингующих, соглашение, которое было достигнуто при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля, должно быть выполнено, а ответственность за проведение реформ должен взять на себя грузинский народ.

К собравшимся обратились президент Украины Владимир Зеленский и народный депутат Украины Давид Арахамия.

"Я благодарен детям Грузии, которые с нашими бойцами воюют против России. Их успех — это наш успех, — сказал Зеленский. - Их раны — это наши раны... Мы никогда не сдаемся, потому что Донбасс и Крым — наша земля, а Абхазия и Южная Осетия ваша. Если кто-то хочет об этом забыть, стереть, мы обязательно напомним, мы будем с вами".

Президент Украины напомнил, что вчера, 23 июня, Украина получила статус кандидата в члены ЕС. "Вы стоите на этом пути, — подчеркнул Зеленский. - Идите, и мы вам поможем! Украина и Грузия — всегда вместе!"