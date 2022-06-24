В Тбилиси снова многотысячный митинг в поддержку евроинтеграции. К участникам обратились Зеленский и Арахамия
В центре грузинской столицы началась акция протеста, участники которой требуют от властей выполнить требования ЕС для получения страной статуса кандидата на членство
Об этом сообщает SOVA.
В заявлении организаторов — общественного движения "Сирцхвилиа" ("Позор") - сказано, что митингующие не верят обещаниям правительства, поскольку оно не представляет интересы народа, а "годами лишь доказывало свою верность олигарху" (Бидзина Иванишвили, пророссийский олигарх, партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия победила на парламентских выборах 2012 года. - Ред.)
Нынешний протест является продолжением митинга "Домой, в Европу" в поддержку прошедшей на прошлой неделе евроинтеграции, но пройдет под лозунгом "Грузия без олигархического управления!".
По словам митингующих, соглашение, которое было достигнуто при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля, должно быть выполнено, а ответственность за проведение реформ должен взять на себя грузинский народ.
К собравшимся обратились президент Украины Владимир Зеленский и народный депутат Украины Давид Арахамия.
"Я благодарен детям Грузии, которые с нашими бойцами воюют против России. Их успех — это наш успех, — сказал Зеленский. - Их раны — это наши раны... Мы никогда не сдаемся, потому что Донбасс и Крым — наша земля, а Абхазия и Южная Осетия ваша. Если кто-то хочет об этом забыть, стереть, мы обязательно напомним, мы будем с вами".
Президент Украины напомнил, что вчера, 23 июня, Украина получила статус кандидата в члены ЕС. "Вы стоите на этом пути, — подчеркнул Зеленский. - Идите, и мы вам поможем! Украина и Грузия — всегда вместе!"
- 22 июня премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что Арахамия способствовал тому, чтобы Грузия не получила статуса кандидата в ЕС.
- 3 апреля Гарибашвили заявил, что Грузия не будет вводить санкции против России, потому что это противоречит ее национальным интересам.
- Владимир Зеленский еще в марте отозвал посла из Тбилиси – за оправдание агрессии РФ и препятствование добровольцам защищать Украину. 23 апреля президент Украины заявил, что готов вернуть посла, если Украина будет ощущать поддержку от грузинских властей.
- 26 апреля министр обороны Бурчуладзе отметил, что Грузия хочет мириться с Украиной, но вводить санкции против России не будет.
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