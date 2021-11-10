В Тбилиси Саакашвили не допустили на судебное заседание по его делу, - Денисова
В Тбилиси экс-президента Грузии Михеила Саакашвили не пустили на судебное заседание по его делу
Об этом сообщила в Telegram Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова .
"Михеил, считая себя невиновным, ходатайствовал о публичном рассмотрении дела при своем участии. Впрочем пенитенциарная служба не удовлетворила это ходатайство, приняв решение не доставлять Саакашвили на судебный процесс. Свои действия объяснили "возможными деструктивными действиями в случае этапирования Саакашвили для здоровья", - написала Денисова.
Адвокаты Саакашвили обратились с ходатайством об отводе судей, принявших решение не пускать его на заседание.
Денисова подчеркнула, что это нарушение права на справедливое и публичное разбирательство, которое закреплено в статье 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
"Призываю иностранные государства и международные правозащитные организации отреагировать на это нарушение и потребовать восстановить право Михеила Саакашвили посетить судебный процесс, который продлится 29 ноября", - отметила Денисова.
Уполномоченная добавила, что Саакашвили голодает уже 41 день.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что экс-президент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Мехеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 9 ноября уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила , что Михеила Саакашвили избили перед вывозом из тюрьмы.
- Народный депутат от "Слуги Народа" Елизавета Ясько сообщила, что адвокатов экс-президента Грузии не пускают в тюрьму в Глдане.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.01
Покупка 26.01Продажа 26.25
-
EUR
Покупка 29.98Продажа 30.37
- Актуальное
- Важное