В Тбилиси Саакашвили не допустили на судебное заседание по его делу, - Денисова

Об этом сообщила в Telegram Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова .

"Михеил, считая себя невиновным, ходатайствовал о публичном рассмотрении дела при своем участии. Впрочем пенитенциарная служба не удовлетворила это ходатайство, приняв решение не доставлять Саакашвили на судебный процесс. Свои действия объяснили "возможными деструктивными действиями в случае этапирования Саакашвили для здоровья", - написала Денисова.

Адвокаты Саакашвили обратились с ходатайством об отводе судей, принявших решение не пускать его на заседание.

Денисова подчеркнула, что это нарушение права на справедливое и публичное разбирательство, которое закреплено в статье 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"Призываю иностранные государства и международные правозащитные организации отреагировать на это нарушение и потребовать восстановить право Михеила Саакашвили посетить судебный процесс, который продлится 29 ноября", - отметила Денисова.

Уполномоченная добавила, что Саакашвили голодает уже 41 день.