В Тбилиси радикалы сорвали ЛГБТ-марш, пострадали журналисты
В столице Грузии противники "Тбилиси прайда" напали на журналистов
Об этом сообщает Эхо Кавказа.
О том, что во время контракции пострадали их сотрудники сообщили Общественное телевидение Грузии, телекомпания "Пирвели", "Мтавари", "Формула", "Рустави-2", "Радио Свобода". Оператора Общественного телевидения Грузии доставили в клинику.
Участники забросали съемочные группы различных СМИ бутылками, камнями и палками, нападали на них и ломали аппаратуру.
Полиция вывела журналистов с места событий и закрыла периметр, где проходила контракция.
Акцию "Марш солидарности" в защиту прав ЛГБТ-сообщества сегодня вечером планировала провести НПО "Тбилиси прайд" и активисты, поддерживающие их.
Радикалы также сняли флаг Евросоюза у здания парламента Грузии.
О задержаниях не сообщается.
В МВД Грузии заявили, что начато расследование по двум статьям Уголовного кодекса Грузии: статья 154 (незаконное препятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности) и статья 126 (насилие).Представители прайда заявили, что отменяют марш.
"Мы не можем выйти на улицы, заполненные лицами, которые настроены на насилие и которых поддерживает власть, патриархия и пророссийские силы, не можем поставить под угрозу жизни людей", - говорится в заявлении.
Организаторы марша считают, что "объявлена война гражданскому обществу, демократическим ценностям и европейскому курсу страны".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.15
Покупка 27.15Продажа 27.41
-
EUR
Покупка 32.13Продажа 32.55
- Актуальное
- Важное