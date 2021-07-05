В Тбилиси радикалы сорвали ЛГБТ-марш, пострадали журналисты

Об этом сообщает Эхо Кавказа.



О том, что во время контракции пострадали их сотрудники сообщили Общественное телевидение Грузии, телекомпания "Пирвели", "Мтавари", "Формула", "Рустави-2", "Радио Свобода". Оператора Общественного телевидения Грузии доставили в клинику.



Участники забросали съемочные группы различных СМИ бутылками, камнями и палками, нападали на них и ломали аппаратуру.



Полиция вывела журналистов с места событий и закрыла периметр, где проходила контракция.

Акцию "Марш солидарности" в защиту прав ЛГБТ-сообщества сегодня вечером планировала провести НПО "Тбилиси прайд" и активисты, поддерживающие их.



Радикалы также сняли флаг Евросоюза у здания парламента Грузии.

О задержаниях не сообщается.

В МВД Грузии заявили, что начато расследование по двум статьям Уголовного кодекса Грузии: статья 154 (незаконное препятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности) и статья 126 (насилие).

Представители прайда заявили, что отменяют марш."Мы не можем выйти на улицы, заполненные лицами, которые настроены на насилие и которых поддерживает власть, патриархия и пророссийские силы, не можем поставить под угрозу жизни людей", - говорится в заявлении.Организаторы марша считают, что "объявлена война гражданскому обществу, демократическим ценностям и европейскому курсу страны".