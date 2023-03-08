В Тбилиси перед парламентом снова собрались протестующие
В столице Грузии Тбилиси в очередной раз собираются протестующие перед парламентом: участники акции выступают против принятия закона об иноагентах
Об этом пишет Грузия Online.
"На проспекте Руставели в Тбилиси продолжается подготовка к акции, запланированной у высшего законодательного органа Грузии на 19:00, перекрыта автомобильная дорога. Перед парламентом собираются граждане. Они несут флаги Грузии и ЕС. Пришли уже и политики. В настоящее время близ парламента спокойно. На прилегающей территории мобилизована полиция", - утвердили журналисты.
Во время начала митинга глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили публично сжег листы бумаги, где, по его словам, напечатан текст закона об иноагентах. Также он призвал ежедневно проводить такие протесты, пока власти не отзовут законопроект.
"Вчерашний разгон мирного митинга все расставил на свои места. Власть полностью дискредитировала себя и уже не легитимная. Дело лишь времени, когда действующая власть снимет с себя полномочия", - заявил журналистам участник протеста, экс-депутат парламента Гедеван Попхадзе.
Радио Свобода также сообщило, что глава парламента Грузии Шалва Папуашвили направил письмо президенту Венецианской комиссии Совета Европы Клеру Бази-Малори, где попросил подготовить заключение о двух проектах закона в отношении иноагентов.
- 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени подражает российскому законодательству об "иноагентах". Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. Обсуждение начали при отсутствии большинства оппозиционных депутатов.
- Молодежь восприняла законопроект об иноагентах как месседже от власти, что она может превратить Грузию в РФ, заявил политолог Васадзе.
- Министерство иностранных дел Украины заявило, что солидарно с грузинским народом на протестах в Тбилиси и разделяет позицию ЕС о законопроекте "иноагентов"
- В ЕС предупредили Грузию о "серьезных последствиях" в случае окончательного принятия законопроекта об "иноагентах".
- Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что война в Украине стала следствием событий Майдана и сравнил страны.
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