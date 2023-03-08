В Тбилиси перед парламентом снова собрались протестующие

Об этом пишет Грузия Online.

"На проспекте Руставели в Тбилиси продолжается подготовка к акции, запланированной у высшего законодательного органа Грузии на 19:00, перекрыта автомобильная дорога. Перед парламентом собираются граждане. Они несут флаги Грузии и ЕС. Пришли уже и политики. В настоящее время близ парламента спокойно. На прилегающей территории мобилизована полиция", - утвердили журналисты.

Во время начала митинга глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили публично сжег листы бумаги, где, по его словам, напечатан текст закона об иноагентах. Также он призвал ежедневно проводить такие протесты, пока власти не отзовут законопроект.

"Вчерашний разгон мирного митинга все расставил на свои места. Власть полностью дискредитировала себя и уже не легитимная. Дело лишь времени, когда действующая власть снимет с себя полномочия", - заявил журналистам участник протеста, экс-депутат парламента Гедеван Попхадзе.

Радио Свобода также сообщило, что глава парламента Грузии Шалва Папуашвили направил письмо президенту Венецианской комиссии Совета Европы Клеру Бази-Малори, где попросил подготовить заключение о двух проектах закона в отношении иноагентов.