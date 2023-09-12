В Тбилиси открыли памятник воину Мациевскому, расстрелянному за слова "Слава Украине"

Об этом сообщает Укринформ .

Скульптуру установили в столице Грузии, Тбилиси.

История Александра Мациевского

6 марта 2023 года в сети распространилось видео, на котором российские военные расстреляли украинского воина после того, как он сказал "Слава Украине".

В воскресенье, 12 марта, СБУ обнародовала имя расстрелянного воина. Им оказался снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич. Установлено, что он был расстрелян еще 30 декабря 2022 года.

На видео отреагировал ряд украинских чиновников, среди которых и президент Владимир Зеленский. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин в свою очередь объявил о начале расследования по факту расстрела безоружного человека. Следовательно, было открыто уголовное производство по ст. 438 ч. 2 УК – нарушение законов и обычаев войны.

13 марта на расстрел отеагировало и министерство иностранных дел и по европейской интеграции Молдовы, поскольку Мациевский оказался уроженцем этой страны.

В Нежине городской совет переименовал улицу в честь Александра Мациевского, а в Ровно и Киеве его памяти посвятили муралы.