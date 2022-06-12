Об этом сообщает грузинский телеканал Formula.

Документы включали информацию о телефонных номерах и банковских переводах дипломатов.

Об инциденте уже узнало министерство внутренних дел Грузии. Там заявили, что допросили представителя компании, ответственной за документы, и он сообщил, что их должны были выбросить.

Служба защиты персональных данных Грузии заявила, что ей известно об обнаружении персональных данных дипломатов.

"Только что информация появилась в СМИ, и поскольку в сообщениях говорилось о вопросах в пределах компетенции Службы, она сразу начала изучать меры, предпринятые для обеспечения безопасности данных", - сообщило ведомство.

Оппозиционная партия "Единое национальное движение", связанная с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, призвала Службу госбезопасности страны расследовать факт "халатного отношения к персональной информации" иностранных дипломатов.

Напомним, это не первый случай, связанный с утечкой личных данных дипломатов в Грузии. В сентябре 2021 г. в сети были слиты записи разговоров, которые называют секретными записями Службы госбезопасности Грузии. Они включали детали разговоров посла ЕС Карла Харцеля, дипломатов США, Израиля и некоторых других стран.

2 марта стало известно, что Грузия срочно подает заявку на предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза.

14 мая "президент" самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов издал "указ" о назначении на 17 июля псевдореферендума о вхождении в состав РФ.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что государство не проводит какой-либо работы по присоединению в свой состав оккупированной в Грузии Южной Осетии.

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