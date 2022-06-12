В Тбилиси на улице нашли документы с личными данными дипломатов, - СМИ
На улицах Тбилиси были найдены тысячи листовок с личными данными дипломатов, аккредитованных в Грузии, включая номера телефонов и банковские переводы
Об этом сообщает грузинский телеканал Formula.
Документы включали информацию о телефонных номерах и банковских переводах дипломатов.
Об инциденте уже узнало министерство внутренних дел Грузии. Там заявили, что допросили представителя компании, ответственной за документы, и он сообщил, что их должны были выбросить.
Служба защиты персональных данных Грузии заявила, что ей известно об обнаружении персональных данных дипломатов.
"Только что информация появилась в СМИ, и поскольку в сообщениях говорилось о вопросах в пределах компетенции Службы, она сразу начала изучать меры, предпринятые для обеспечения безопасности данных", - сообщило ведомство.
Оппозиционная партия "Единое национальное движение", связанная с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, призвала Службу госбезопасности страны расследовать факт "халатного отношения к персональной информации" иностранных дипломатов.
Напомним, это не первый случай, связанный с утечкой личных данных дипломатов в Грузии. В сентябре 2021 г. в сети были слиты записи разговоров, которые называют секретными записями Службы госбезопасности Грузии. Они включали детали разговоров посла ЕС Карла Харцеля, дипломатов США, Израиля и некоторых других стран.
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